Elevador avariado no centro de saúde limita acesso às consultas

O elevador de acesso aos andares superiores do novo Centro de Saúde Fernão de Magalhães, inaugurado há cerca de meio ano, está avariado há várias semanas, o que tem provocado o desagrado dos utentes, especialmente os de mobilidade reduzida.

Eugénio Oliveira é um dos queixosos. Amputado de uma perna há mais de uma década, dirigiu-se, na semana passada, ao centro de saúde para obter uma certidão clínica, o que implicaria uma consulta no 1.º andar, onde se realizam as consultas médicas.

Foi informado que teria de subir pelas escadas, com recurso às suas canadianas, o que lhe foi impossível. Explicou ao DIÁRIO AS BEIRAS que desistiu da consulta e foi a um médico privado.

Entretanto, na reunião da Câmara, anteontem, a vereadora do PS, Rosa Cruz, questionou o executivo sobre a avaria, atendendo a que a gestão das instalações de saúde de cuidados primários do concelho foi transferida da antiga ARS Centro para a autarquia. A vereadora registou que a situação obriga as equipas médicas a “deslocarem-se ao piso 0 (USF), para que aí façam o atendimento, em condições diferentes das que têm nos gabinetes com finalidade de consultório”.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 23/10/2024