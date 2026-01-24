Em Portugal, fala-se com frequência de uma suposta rutura de regime. No entanto, uma análise serena dos resultados eleitorais recentes aponta noutra direção. O chamado “bloco central” continua a dominar o panorama político nacional. Nas legislativas de 2025, a maioria dos distritos manteve-se entre o rosa e o laranja, tendência que se reforçou nas presidenciais de 2026. A continuidade é evidente.

O problema central não está na perda de peso dos grandes partidos fundadores da democracia, mas na dificuldade em se entenderem. PS e PSD permanecem maioritários, mas a incapacidade de entendimento entre ambos traduz-se numa fragilidade política que muitos confundem com uma crise do regime. Essa leitura é apressada. Nas eleições presidenciais, em particular, o peso partidário dilui-se: são os candidatos que contam e os eleitores movimentam-se com maior liberdade.

É neste contexto que devem ser lidas as transferências de voto. Parte significativa dos votos que abandonaram temporariamente o PSD não representa uma adesão estrutural a outras forças políticas; tende antes a regressar à origem. O mesmo se aplica à direita populista, cuja expansão parece limitada. Apesar da visibilidade mediática, não conseguiu recuperar eleitorado perdido nem alargar a sua base social.

A ideia de que existe hoje um líder incontestado da direita é, por isso, discutível. No Parlamento, o principal ganho foi o de reclamar o estatuto de líder da oposição. Essa distinção tem sido usada pelo Governo para separar o significado das legislativas e das presidenciais, mas a estratégia não é isenta de riscos porque pode, a prazo, reforçar a perceção de um líder tácito e pouco corajoso.

A realidade sociológica do país continua a valorizar o equilíbrio político, a alternância e a moderação. Há ainda uma geração marcada pelo 25 de Abril que não subvaloriza a Liberdade, um peso eleitoral muito relevante de aposentados desconfiados de discursos anti subsídios e uma fadiga natural face a excessos retóricos. Tudo indica que, apesar do ruído, o centro político continua a ser o verdadeiro eixo da democracia portuguesa.