Internacional

Economia chinesa mantém crescimento sólido e demonstra resiliência global com expansão de 5,2%

21 de outubro às 17 h58
A economia chinesa registou um crescimento de 5,2% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, demonstrando uma notável capacidade de resistência face às pressões externas e às complexas dificuldades internas. O desempenho reforça o papel da China como um dos principais motores do crescimento económico mundial.

De acordo com dados preliminares, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 5,2% nos primeiros três meses do ano, continuando a liderar entre as principais economias globais. O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma desaceleração do crescimento económico mundial de 3,3% em 2024 para 3,2% em 2025, o que evidencia a importância da China como fonte estável e fiável de crescimento global.

Os principais indicadores macroeconómicos mantiveram-se estáveis nos primeiros três trimestres, criando uma base sólida para o cumprimento das metas anuais de desenvolvimento. O valor acrescentado industrial acima do tamanho designado aumentou 6,2%, as vendas a retalho cresceram 4,5% em termos homólogos, e a taxa média de desemprego urbano situou-se nos 5,2%.

Desde o início do ano, a China tem promovido novas forças produtivas de qualidade, adaptadas às condições locais. O mais recente relatório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual coloca o país, pela primeira vez, entre os dez primeiros do Índice Global de Inovação, refletindo o avanço tecnológico e científico chinês.

Mesmo num contexto internacional marcado por tensões geopolíticas e protecionismo comercial, o comércio externo da China registou um aumento de 4% nas importações e exportações nos primeiros três trimestres, com oito períodos consecutivos de crescimento. Segundo a Bloomberg, o valor das exportações em setembro atingiu a taxa mais elevada dos últimos seis meses, demonstrando forte resiliência económica.

O desempenho económico estável resulta da conjugação de múltiplas vantagens — como oferta, procura, talento e apoio político — que reforçam a sustentabilidade do crescimento.

Este ano marca o final do 14.º Plano Quinquenal e o início da preparação do 15.º. A Quarta Sessão Plenária do 20.º Comité Central do Partido Comunista da China, inaugurada a 20 de outubro em Beijing, está a definir o planeamento estratégico para os próximos cinco anos. A comunidade internacional reconhece que o novo plano quinquenal chinês terá impacto global, esperando que a China continue a gerar dividendos de desenvolvimento com a sua estabilidade política e política de abertura contínua.

