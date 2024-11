“É inacreditável a comissão ter apenas um membro de Coimbra”

O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra diz ser “inacreditável” que a comissão técnica independente que vai avaliar ULS de cariz universitário (ULSU) tenha apenas um representante da cidade.

“Parece-me que, de forma genérica, o grupo é muito divergente. Veremos quais vão ser os resultados finais da Comissão. O que posso dizer é que, neste mandato, o fortalecimento da componente de prestador de cuidados de saúde universitário e da componente hospitalar e de cuidados primários é muito mais forte do que era há cerca de um ano”, garantiu ao DIÁRIO AS BEIRAS Alexandre Lourenço.

Ouvido esta semana pela comissão, o administrador apresentou um conjunto de respostas criadas na ULS de Coimbra e que considera serem exemplos de articulação com o ensino, formação e investigação.

Entre elas, está a criação da nova Unidade de Ensaios Clínicos de Iniciativa do Investigador, pelo Centro Clínico e Académico de Coimbra, estrutura que tem como objetivo apoiar os investigadores ULS e da UC submeter e analisar os resultados de ensaios clínicos académicos promovidos por estas instituições.

Incubadora até ao final do ano

Além do conjunto de programas que a ULS está a desenvolver em termos de bolsas e de programas para investigação clínica e, até ao final do ano, será criada a primeira incubadora dedicada a teste de dispositivos médicos em contexto hospitalar, em parceria com o Instituto Pedro Nunes”, referiu.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 07/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS