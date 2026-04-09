Coimbra

“É importante garantir que o equilíbrio financeiro não comprometa a missão académica da ESEC”

09 de abril de 2026 às 08 h00
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Ricardo Rodrigues defende modernização, identidade e inovação no ensino da ESEC | Foto DB-Ana Catarina Ferreira

O novo presidente da Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra espera que o seu mandato seja um período de consolidação da identidade da escola e de resposta corajosa aos desafios demográficos, financeiros e tecnológicos. Ricardo Rodrigues destaca as prioridades para os próximos quatro anos — da modernização das instalações à integração responsável da inteligência artificial no ensino — e defende uma ESEC que reforce a identidade nas áreas da educação, comunicação, artes e intervenção social, mas que também se abra a novas formas de ensinar, investigar e servir a sociedade.

 

Quais são as principais prioridades que define para este mandato 2026-2030 na Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)?
As prioridades passam por reforçar a qualidade e a sustentabilidade da oferta formativa, criar melhores condições para ensinar, aprender e investigar, e fortalecer a coesão da comunidade ESEC. Para além disso, será necessário responder aos desafios demográficos, financeiros e tecnológicos que a escola enfrenta.

Que mudanças considera mais urgentes implementar na escola?
As mudanças mais urgentes são a melhoria das instalações, a redução da burocracia e a reorganização curricular para libertar mais tempo útil para docentes e estudantes. É também essencial reforçar a articulação entre ensino, investigação e prestação de serviços, para que a escola funcione de forma mais integrada e mais eficiente.

A ESEC tem uma forte tradição nas áreas da educação, comunicação e artes. Pretende reforçar ou reorientar esta oferta formativa?
A minha intenção é reforçar essa tradição – até porque é essa tradição que, em grande medida, define a ESEC. Assim, a ESEC deve continuar a afirmar-se nas suas áreas identitárias – educação, comunicação, artes, intervenção social, turismo e desporto – mas com uma oferta mais coerente, sustentável e ajustada.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Patrícia Cruz Almeida

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