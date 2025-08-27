diario as beiras
Desporto

Eurobasket: Portugal estreia-se com triunfo importante sobre a República Checa

27 de agosto às 14 h50
Federação Portuguesa de Basquetebol

A seleção portuguesa de basquetebol estreou-se hoje da melhor forma na 42.ª edição do Europeu, ao vencer a República Checa por 62-50, em encontro da primeira jornada do Grupo A, disputado na Xiomani Arena, em Riga, na Letónia.

Num encontro considerado ‘chave’ para o apuramento, a formação das ‘quinas’, que está a cumprir a quarta presença na prova, repetindo 1951, 2007 e 2011, já vencia ao intervalo por 32-29.

Depois do embate com os checos, os comandados de Mário Gomes defrontam Sérvia (sexta-feira), Turquia (sábado), a coanfitriã Letónia (segunda-feira) e Estónia (03 de setembro), precisando de ficar nos quatro primeiros para seguir para os ‘oitavos’.

A 42.ª fase final do Europeu começou hoje e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).

