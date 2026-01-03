diario as beiras
Duques do Precariado lançam Encarnação a 30 de janeiro num concerto em Coimbra

03 de janeiro de 2026 às 16 h53
DR

Depois de dois concertos de pré-lançamento em Lisboa e no Porto, os Duques do Precariado chegam a Coimbra para apresentar ao vivo o seu novo disco, Encarnação, que será lançado oficialmente a 30 de janeiro no Salão Brazil.
O álbum sucede a Antropocenas e celebra a presença coletiva. O disco foi antecipado pelo single “Falho”, lançado a 14 de novembro.
O disco nasceu da decisão de fazer um trabalho do tamanho da banda. O que poderia ter sido um projeto sofisticado com loops, camadas intrincadas e produção complexa — inicialmente pensado como Artes do Mato – transformou-se em Encarnação, um álbum honesto, anti-Máquina e pró-Carne, visceral e que celebra a presença física e o compromisso mútuo entre os músicos.

Autoria de:

Redação Diário as Beiras

