Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

O pequeno Duarte nasceu hoje na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, depois de ter contado com o apoio da Rádio Comercial. Estranho? O Diário as Beiras explica.

A mãe da jovem criança, Catarina, decidiu ligar para o programa das manhãs da Rádio Comercial já quando estava a caminho da maternidade, proveniente da Figueira da Foz. Quando se apercebeu do teor da chamada, Pedro Ribeiro, o diretor da estação e participante no programa, pediu em direto para “abrirem alas”, de forma a que Catarina e o pequeno Duarte chegassem o mais rápido possível à maternidade.

Segundo o comunicado da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, da qual faz parte a Maternidade Daniel de Matos, o Duarte nasceu “com 3.185Kg”, sendo que na mesma nota é esclarecido que “mãe e filho estão bem”, garantindo depois que a ULS vai “continuar a cuidar deles até poderem fazer a viagem de regresso a casa”.



