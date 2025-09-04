diario as beiras
Coimbra

Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

04 de setembro às 19 h12
0 comentário(s)

O pequeno Duarte nasceu hoje na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, depois de ter contado com o apoio da Rádio Comercial. Estranho? O Diário as Beiras explica.

A mãe da jovem criança, Catarina, decidiu ligar para o programa das manhãs da Rádio Comercial  já quando estava a caminho da maternidade, proveniente da Figueira da Foz. Quando se apercebeu do teor da chamada, Pedro Ribeiro, o diretor da estação e participante no programa, pediu em direto para “abrirem alas”, de forma a que Catarina e o pequeno Duarte chegassem o mais rápido possível à maternidade.

Segundo o comunicado da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, da qual faz parte a Maternidade Daniel de Matos, o Duarte nasceu “com 3.185Kg”, sendo que na mesma nota é esclarecido que “mãe e filho estão bem”, garantindo depois que a ULS vai “continuar a cuidar deles até poderem fazer a viagem de regresso a casa”.

 


 

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de setembro

Acidente/Elevador: Gabinete de investigação prevê publicar relatório preliminar em 45 dias
04 de setembro

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é "sinal político preocupante"
04 de setembro

Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)
04 de setembro

Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

Coimbra

CoimbraNacional
04 de setembro às 20h00

Movimento Estudantil diz que aumento da propina é “sinal político preocupante”

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 19h25

Perseguição policial esta tarde na Baixa de Coimbra (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
04 de setembro às 19h12

Duarte nasceu em Coimbra após o apoio da Rádio Comercial

0 comentário(s)