Doutoramento Honoris Causa para Rei de Espanha e Presidente da República de Itália

Coimbra vai ser palco de um dos mais importantes eventos diplomáticos e académicos de 2025, no próximo dia 13 de maio, a partir das 18H00, com o doutoramento Honoris Causa do Rei de Espanha, Filipe VI; e do Presidente da República de Itália, Sergio Mattarella.

A iniciativa simultânea partiu do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que propôs à Universidade de Coimbra a atribuição da distinção aos respetivos chefes de Estado, assumindo a função de apresentante das respetivas individualidades na cerimónia. As intervenções de elogio ficam a cargo dos docentes da UC Rui de Figueiredo Marques para o Rei de Espanha, e de Raquel Freire para o Presidente da República de Itália.

A cerimónia terá lugar no âmbito do XVIII COTEC Europe Summit, nos dias 13 e 14 de maio, no Convento de São Francisco. A COTEC é uma associação empresarial que trabalha em rede com instituições de Portugal, Espanha e Itália, realizando um encontro triangular, todos os anos, de forma rotativa em cada um dos países, reunindo líderes empresariais, académicos e decisores políticos para debater desafios de competitividade e crescimento económico do bloco europeu, com base nos relatórios Heitor, Letta e Draghi,

O próprio Mario Draghi será orador. Jorge Portugal, diretor da COTEC Portugal, destaca que “é uma honra acolher este encontro num momento crucial para a Europa”, acrescentando o lançamento da iniciativa inovadora “Parcerias Industriais”, envolvendo empresas afiliadas às organizações.