diario as beiras
Oliveira do Hospital

Dominado fogo em Oliveira do Hospital

10 de outubro às 14 h08
0 comentário(s)
Bombeiros de Coja

O incêndio florestal que deflagrou na manhã de hoje em Seixo da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, foi dominado ao início da tarde, afirmou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra indicou à agência Lusa que “o fogo está dominado” desde às 12:57.

O incêndio estava a ser combatido por 225 operacionais, 57 meios terrestres e sete aéreos, por volta das 13:20, altura em que não havia registo de feridos.

A ocorrência teve início às 08:46 de hoje e, segundo a mesma fonte, o combate às chamas prossegue “de forma favorável”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

10 de outubro

Dominado fogo em Oliveira do Hospital
10 de outubro

Papa reza no sábado junto à imagem da Virgem de Fátima na Praça de São Pedro
10 de outubro

Opinião: A celebração do Enoturismo na Região Centro!
10 de outubro

Opinião: Prémio Nobel da Paz

Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital
10 de outubro às 14h08

Dominado fogo em Oliveira do Hospital

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
10 de outubro às 11h17

Fogo em Oliveira do Hospital mobiliza quase 200 operacionais

0 comentário(s)
Oliveira do Hospital
08 de outubro às 10h54

“Hoje é um dia de reconhecimento e exaltação da nossa comunidade e da nossa história. Não é dia de falar de política”

0 comentário(s)