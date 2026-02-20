Os dois sismos, com magnitude 4,1 na escala de Richter, registados hoje à tarde e com epicentro em Alenquer, no distrito de Lisboa, foram os maiores “dos últimos nove anos”, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Com origem próxima da zona de Alenquer, verifica-se serem estes os maiores sismos – em termos de magnitude – dos últimos nove anos”, lê-se num comunicado do IPMA.

De acordo com a nota, pelas 12:14 ocorreu um sismo de magnitude local 4,1 (escala de Richter, que mede a energia libertada) na “zona da Área Metropolitana de Lisboa, com epicentro a cerca de quatro quilómetros a Oeste de Alenquer e uma profundidade estimada de 14 quilómetros”.

O abalo “não causou danos” e, segundo o IPMA, com base na informação disponível, foi sentido “com intensidade máxima IV/V na Escala de Mercalli Modificada (MM56) em diferentes localidades dos concelhos de Alenquer, Torres Vedras, Loures e Vila Franca de Xira”.

“Foi ainda sentido com menor intensidade em diversas outras localidades da Área Metropolitana de Lisboa, sendo expectável ter sido sentido até uma distância de pelo menos 150 quilómetros”, acrescentou.

Após a primeira hora pós-sismo, tinham já sido rececionados no IPMA, através do questionário macrossísmico ‘online’, mais de 800 testemunhos.

“Cerca de dois minutos após a ocorrência do sismo, aconteceu um segundo, na mesma zona, também com uma magnitude 4,1, e com o hipocentro ligeiramente mais superficial do que o do primeiro”, refere-se na nota.

O segundo sismo ocorreu a 12 quilómetros de profundidade, indicou o IPMA, destacando que “muitas pessoas podem nem ter dado conta de que foram dois episódios diferentes”.

O instituto registou posteriormente duas réplicas no mesmo concelho, às 15:15 e às 15:16, de 2,2 e de 2,4, respetivamente, na escala de Richter.

Os sismos não causaram danos pessoais ou materiais e tiveram a intensidade máxima de V na escala de Mercalli Modificada, sentida em Alenquer.

A intensidade V significa que o sismo é considerado de moderado a forte, implicando que tenha sido sentido dentro de casa, com objetos pendurados a oscilar e vibração nas janelas e portas.

Os abalos foram sentidos com menor intensidade nos concelhos de Montemor-o-Novo (distrito de Évora), Alcobaça, Batalha, Bombarral, Caldas da Rainha, Leiria, Óbidos e Peniche (Leiria), Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cascais, Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Amadora e Odivelas (Lisboa), Benavente, Cartaxo, Constância, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Tomar (Santarém), Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal (Setúbal) e Portalegre.

Num comunicado, também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou que, até às 12:30, não tinha registo de danos pessoais ou materiais.

“Apelamos à população para cuidados redobrados nas zonas já anteriormente afetadas por movimentos de massa e instabilidade de estruturas devido aos fenómenos recentes de meteorologia adversa”, realçou a ANEPC.