Coimbra

Dois mortos e três feridos em acidente de automóvel seguido de incêndio no centro de Coimbra

08 de abril de 2026 às 10 h21
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Carro despistou-se e embateu contra uma instalação de gás na rua | Foto: Ana Catarina Ferreira

Um despiste de um automóvel que descia a av. Sá da Bandeira, em Coimbra, às 6H18 de hoje, provocou dois mortos – com idades de cerca de 20 anos, que seguiam no veículo -, e três feridos, um deles, também passageiro, que conseguiu escapar antes que um incêndio tivesse deflagrado em consequência do acidente, após embater numa instalação de gás do edifício. Entretanto, duas mulheres foram encontradas em estado grave e inconscientes nas águas-furtadas do prédio em que o carro embateu, com ferimentos resultantes do acidente, e foram transportadas para o hospital, disse a proteção civil.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, indicou tratar-se de duas mulheres, na ordem dos 30 anos, feridas com gravidade, que “estavam nas águas-furtadas do prédio”. Segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra, as operações ainda decorriam às 9H00, na Avenida Sá da Bandeira, junto à Praça da República, com mais de 40 operacionais e 14 viaturas. Antes, fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra disse que se tratava de “uma situação preocupante, devido à libertação de gás e combustão violenta”.

Texto de:António Rosado

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