Dois detidos por violência doméstica e resistência e coação sobre funcionário

Suspeitos foram detidos na sexta-feira e no domingo em Coimbra

A PSP de Coimbra deteve dois homens, um “acusado de violência doméstica” e outro por “resistência e coação sobre funcionário”, anunciou ontem a força de segurança.

Segundo comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o suspeito do crime de violência doméstica é um homem de 44 anos.

De acordo com a PSP, a detenção foi efetuada no passado domingo, às 15H50, em São Martinho do Bispo (Coimbra), “após o suspeito ter agredido a sua ex-companheira na via pública”, precisa o documento.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS