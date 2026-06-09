Coimbra

Dois detidos por violência doméstica e resistência e coação sobre funcionário

09 de junho de 2026 às 07 h56
Detenções foram efetuadas pela PSP | Fotografia: Arquivo
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Suspeitos foram detidos na sexta-feira e no domingo em Coimbra

A PSP de Coimbra deteve dois homens, um “acusado de violência doméstica” e outro por “resistência e coação sobre funcionário”, anunciou ontem a força de segurança.
Segundo comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, o suspeito do crime de violência doméstica é um homem de 44 anos.
De acordo com a PSP, a detenção foi efetuada no passado domingo, às 15H50, em São Martinho do Bispo (Coimbra), “após o suspeito ter agredido a sua ex-companheira na via pública”, precisa o documento.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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