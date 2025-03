Candidatos do PSD e do PS concorrem à presidência da Turismo Centro de Portugal

O presidente da Câmara de Pinhel, Rui Ventura (PSD), e o ex-presidente do município da Nazaré, Walter Chicharro (PS), disputam a presidência da Turismo Centro de Portugal (TCP), nas eleições de dia 27, disse hoje a vice-presidente daquela entidade.

Em declarações à agência Lusa, na Figueira da Foz, à margem da apresentação do festival Somnii, Anabela Freitas explicou que, apesar de ter existido uma terceira candidatura tornada pública, a do social-democrata Luís Tadeu, autarca de Gouveia, apenas Rui Ventura e o também deputado do PS Walter Chicharro as formalizaram.

“Já acabou o prazo para entrega das candidaturas e entraram duas candidaturas, da Nazaré e de Pinhel. O prazo terminou no dia 13 de março [na passada quinta-feira] e o senhor presidente da Assembleia Geral já analisou os documentos, este é um processo que passa ao lado da comissão executiva”, assinalou Anabela Freitas, que assumiu a presidência em exercício da TCP, após a morte, a 27 de dezembro, do anterior titular, Raul Almeida, e até à realização das novas eleições.

O colégio eleitoral da entidade regional de turismo é constituído por cerca de 160 entidades, públicas e privadas (nomeadamente operadores turísticos e outros organismos do setor), entre as quais 100 municípios da região Centro, que irão eleger um novo presidente. A restante equipa da comissão executiva, constituída por quatro vogais, entre os quais a vice-presidente Anabela Freitas, que foi presidente da Câmara Municipal de Tomar até 2023, mantém-se em funções.

Questionada pela Lusa sobre a existência de duas listas para este ato eleitoral intercalar, depois de vários anos de listas únicas, a presidente em exercício admitiu estarmos perante uma bipolarização entre candidatos do PSD e PS, o que não sucedeu no passado, quando o atual secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, liderou a TCP.

“Durante muitos anos, efetivamente, o Pedro Machado fazia o pleno e daí haver sempre só um candidato, colhia apoios quer da parte pública quer dentro da parte privada do colégio eleitoral. Agora houve aqui uma polarização”, argumentou Anabela Freitas.

Sobre a apetência que pode existir pelo cargo – liderar uma entidade regional do turismo, um dos motores da economia nacional – notou a importância de quem se candidata ao cargo perceber qual é a linguagem do setor.

“Eu própria passei por isso, era presidente de Câmara e a linguagem de um presidente de Câmara parte de uma mentalidade completamente diferente. Turismo é operação, turismo é negócio e a proximidade e perceber os fluxos turísticos, perceber a dinâmica entre os vários atores do setor é fundamental”, avisou a responsável da TCP.

“Acredito que os dois candidatos tenham algum conhecimento do setor e que saibam fazer as pontes entre aquilo que é o público e o privado. O resto da comissão executiva mantém-se, estamos cá para acolher quem ganhar e dar-lhe todo o apoio”, vincou Anabela Freitas.