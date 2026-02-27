Dois alunos da Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, ficaram ontem feridos depois de trocarem algumas agressões nas imediações da instituição. A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra tomou conta da ocorrência.

O alerta para a ocorrência foi às 13H25. De acordo com fonte da PSP, “esta força de segurança foi acionada para uma situação de violência entre dois estudantes de 17 anos”.

“A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência”, referiu.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS