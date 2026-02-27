diario as beiras
Coimbra

Dois alunos da José Falcão feridos em agressões mútuas

27 de fevereiro de 2026 às 10 h34
DR

Dois alunos da Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, ficaram ontem feridos depois de trocarem algumas agressões nas imediações da instituição. A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra tomou conta da ocorrência.
O alerta para a ocorrência foi às 13H25. De acordo com fonte da PSP, “esta força de segurança foi acionada para uma situação de violência entre dois estudantes de 17 anos”.
“A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência”, referiu.

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

