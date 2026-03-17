diario as beiras
Coimbra

DOC.Coimbra exibe 62 documentários de todo o mundo até domingo

17 de março de 2026 às 16 h09
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Fotografia: DR

Até ao próximo domingo a cidade de Coimbra é a capital nacional do documentário. O festival internacional
de documentários DOC. Coimbra vai exibir 62 filmes documentais das mais variadas geografias do mundo.

Entre a Casa da Esquina, o Círculo Sereia, o Instituto Português de Desporto e Juventude e o Teatro Académico Gil Vicente (TAGV) vão passar documentários originários de países como Argentina, Cuba, Guiné-Bissau, Índia, Palestina, Senegal, Ucrânia ou o Vietname. A programação inclui filmes de longa e curtametragem, nacionais e internacionais, destacando-se estreias mundiais e estreias em Portugal.

Na programação do festival está também a exibição do “Salatinas – Histórias da Velha Alta de Coimbra”, de Filipa Queiroz, Rafael Vieira e Tiago Cerveira, que retrata a saída de três mil pessoas que, na década de 1940, foram expulsas da Alta de Coimbra para se construir a cidade universitária. O documentário será exibido amanhã, às 21H30, no TAGV.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

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