Desporto

Diogo Salgado Braz eleito presidente da Federação Académica do Desporto Universitário

08 de outubro às 13 h05
DR

Diogo Salgado Braz foi eleito na terça-feira presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) para o biénio 2025-2027, depois de receber 61% dos votos, informou hoje o organismo.

Com 76 dos 81 delegados a exercerem o direito de voto, a Lista A, de Diogo Salgado Braz, recebeu 50 votos, contra os 25 de Tiago Teixeira, registando-se ainda um voto nulo.

“Assumimos o compromisso de continuar a fazer crescer o desporto universitário em Portugal, com um projeto que respeita o legado do passado, e projeta a FADU em toda a sua linha de ação. Queremos uma FADU próxima dos clubes, mais moderna, mais digital e mais inclusiva. Uma FADU que forma, educa e desenvolve”, assumiu.

Na sua equipa, Diogo Salgado Braz vai ter Pedro Santos como presidente do Conselho Fiscal, Guilherme Macedo na liderança do Conselho de Disciplina, e Francisco Garcia como presidente da Mesa de Assembleia Geral.

O novo presidente, de 25 anos, vai tomar posse em novembro, como 14.º líder da FADU, sucedendo a Ricardo Nora, do qual já era vice-presidente na anterior direção.

Autoria de:

Agência Lusa

