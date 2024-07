Diogo Ribeiro encabeça mais de três dezenas de estreantes

O nadador Diogo Ribeiro lidera a ‘comitiva’ de 36 estreantes lusos em Jogos Olímpicos, com o campeão mundial dos 100 metros mariposa a partilhar protagonismo com o ciclista Iúri Leitão, a atiradora Maria Inês Barros e a também nadadora Camila Rebelo

Aos 19 anos, Ribeiro é o maior fenómeno que a natação portuguesa já conheceu, com os seus dois títulos mundiais, nos 50 e 100 mariposa – a primeira não é distância olímpica – a brilharem mais entre os desportistas que vão fazer a sua estreia em Jogos Olímpicos em Paris2024.

O nadador de Coimbra encabeça uma comitiva da natação pura composta integralmente por estreantes, com Camila Rebelo a chegar a Paris como campeã europeia dos 200 metros costas, e Miguel Nascimento e João Costa a fecharem os apurados.

Campeão do mundo de omnium, Iúri Leitão é a grande figura da seleção de ciclismo de pista, fazendo dupla no madison com outro estreante, Rui Oliveira, enquanto Daniela Campos vai fazer regressar Portugal à prova feminina de estrada de fundo 28 anos depois.

Com o título de campeã europeia, Maria Inês Barros vai ser a primeira portuguesa a participar na prova de fosso olímpico em Jogos Olímpicos.

O atletismo tem o maior lote de apurados para os Jogos, com 22 dos 73 no total, sendo que 11 vão fazer a sua estreia em Jogos Olímpicos, numa lista em que Jéssica Inchude, do lançamento do peso, se vai estrear por Portugal, depois de ter representado a Guiné-Bissau no Rio2016.

Susana Godinho (maratona), Agate de Sousa (salto em comprimento), Fatoumata Diallo (400 metros barreiras), Mariana Machado (5.000 metros), Eliana Bandeira (peso), Vitória Oliveira (20 km marcha), Isaac Nader (1.500 metros), João Coelho (400 metros), Samuel Barata (maratona), Pedro Buaró (salto com vara) e Leandro Ramos (dardo) são os restantes estreantes da modalidade.

Na estreia do breaking em Jogos Olímpicos, Vanessa Marina vai representar Portugal, com Thomas Augusto a permitir a estreia da disciplina de park no skate, naquela que é a segunda aparição da modalidade no maior evento desportivo mundial.

Portugal vai estar também pela primeira vez representado na estafeta mista de triatlo, com a ‘repetente’ Melanie Santos a apadrinhar a estreia de Vasco Vilaça, Ricardo Batista e Maria Tomé, sendo que os quatro vão disputar a prova individual.

No judo, a jovem Taís Pina, que surgiu de rompante no panorama da modalidade, vai estrear-se em -70 kg, tal como João Fernando, que vai disputar a categoria de -81 kg.

Na muito experiente seleção de ténis de mesa, João Geraldo vai disputar a prova de equipas, ao lado de Marcos Freitas e Tiago Apolónia, ocupando o lugar que tinha vindo a ser de João Monteiro.

Após a despedida de João Sousa, que tinha estado nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, Nuno Borges será o representante luso no quadro de singulares de ténis, jogando com o também estreante Francisco Cabral em pares.

O ginasta Gabriel Albuquerque, de 18 anos, um dos mais jovens da Missão portuguesa, vai disputar os trampolins, com Eduardo Marques (ILCA 7) e Mafalda Pires de Lima (kite) a serem os estreantes na vela.

Com cinco cavaleiros apurados, apenas Maria Caetano sabe o que é estar nos Jogos Olímpicos, ao contrário dos dois elementos do dressage (Rita Ralão Duarte e João Moreira), de Duarte Seabra nos saltos e Manuel Grave no concurso completo.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.