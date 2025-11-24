diario as beiras
Figueira da Foz

Dinheiro timorense pode ser desbloqueado em breve

24 de novembro às 12 h24
0 comentário(s)

A parte que falta do dinheiro que o Estado de Timor-Leste destinou à sociedade criada em 2021 para a revitalização dos estaleiros navais Atlanticeagle Shipbuilding, de que é sócio maioritário, detendo 95%, poderá chegar em breve à empresa. O montante ascende a cerca de 8,5 milhões de euros.

Neste momento, está a decorrer uma auditoria internacional, a pedido direto do primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, para aferir os contratos, em particular o da construção do ferry e dois pontões encomendados em 2015 pela Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Amben.

Recentemente, os estaleiros foram visitados por uma comissão de deputados timorense, tendo também em vista recolher informação sobre o processo da constituição da sociedade empresarial luso-timorense, da construção do navio e da atividade naval da empresa, o que poderá contribuir para o desbloqueamento daquele montante.

 

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de novembro

Fernando Dias reivindica vitória nas presidenciais na Guiné-Bissau
24 de novembro

Góis controla espécies invasoras numa área florestal de 25,3 hectares
24 de novembro

Costa anuncia "progressos significativos" nas negociações pela paz na Ucrânia
24 de novembro

Chega vota contra proposta na votação final global do Orçamento do Estado

Figueira da Foz

Figueira da Foz
24 de novembro às 12h24

Dinheiro timorense pode ser desbloqueado em breve

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de novembro às 11h44

Efeito Sting faz aumentar procura do areal urbano

0 comentário(s)
Figueira da Foz
24 de novembro às 11h33

Lewis Capaldi atua em julho na praia da Figueira da Foz em data única em Portugal

0 comentário(s)