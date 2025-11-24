A parte que falta do dinheiro que o Estado de Timor-Leste destinou à sociedade criada em 2021 para a revitalização dos estaleiros navais Atlanticeagle Shipbuilding, de que é sócio maioritário, detendo 95%, poderá chegar em breve à empresa. O montante ascende a cerca de 8,5 milhões de euros.

Neste momento, está a decorrer uma auditoria internacional, a pedido direto do primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, para aferir os contratos, em particular o da construção do ferry e dois pontões encomendados em 2015 pela Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Amben.

Recentemente, os estaleiros foram visitados por uma comissão de deputados timorense, tendo também em vista recolher informação sobre o processo da constituição da sociedade empresarial luso-timorense, da construção do navio e da atividade naval da empresa, o que poderá contribuir para o desbloqueamento daquele montante.