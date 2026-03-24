Um conjunto de propostas à volta do conceito de diálogo entre opostos marca a programação do 17.º Festival das Artes QuebraJazz, que regressa a Coimbra a partir de 12 de julho.

“Contraponto” é o tema desta edição, celebrando, “na sua relação com a música de Beethoven, o romance Point Counter Point [‘Contraponto’, em português] de Aldous Huxley, publicado há quase cem anos (1928)”, explica a organização, em comunicado.

A programação estende-se até 29 de agosto e propõe, nesse diálogo entre opostos, encontros entre tradição e vanguarda, estrutura e improvisação, nacional e internacional, acrescentaram a Fundação Inês de Castro e a Associação Cultural Quebra Costas.

“Celebrar a 17.ª edição do Festival das Artes QuebraJazz é reafirmar Coimbra como um lugar de liberdade criativa”, afirma Miguel Lima, diretor do festival, citado na nota divulgada.

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