diario as beiras
CoimbraCultura

Diálogo entre opostos marca programação do Festival das Artes QuebraJazz

24 de março de 2026 às 10 h00
0 comentário(s)

Um conjunto de propostas à volta do conceito de diálogo entre opostos marca a programação do 17.º Festival das Artes QuebraJazz, que regressa a Coimbra a partir de 12 de julho.
“Contraponto” é o tema desta edição, celebrando, “na sua relação com a música de Beethoven, o romance Point Counter Point [‘Contraponto’, em português] de Aldous Huxley, publicado há quase cem anos (1928)”, explica a organização, em comunicado.
A programação estende-se até 29 de agosto e propõe, nesse diálogo entre opostos, encontros entre tradição e vanguarda, estrutura e improvisação, nacional e internacional, acrescentaram a Fundação Inês de Castro e a Associação Cultural Quebra Costas.
“Celebrar a 17.ª edição do Festival das Artes QuebraJazz é reafirmar Coimbra como um lugar de liberdade criativa”, afirma Miguel Lima, diretor do festival, citado na nota divulgada.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

24 de março

Futsal: União empata e mantêm-se no topo no Nacional da 3ª Divisão
24 de março

Condeixa Aqua Clube com nove ouros no Nacional de Juvenis de Natação
24 de março

Abrunhosa promete reforço do orçamento para do Desporto
24 de março

Diálogo entre opostos marca programação do Festival das Artes QuebraJazz

Coimbra

CoimbraDesporto
24 de março às 10h37

Futsal: União empata e mantêm-se no topo no Nacional da 3ª Divisão

0 comentário(s)
CoimbraCondeixa-a-NovaDesporto
24 de março às 10h16

Condeixa Aqua Clube com nove ouros no Nacional de Juvenis de Natação

0 comentário(s)
CoimbraCultura
24 de março às 10h00

Diálogo entre opostos marca programação do Festival das Artes QuebraJazz

0 comentário(s)

Cultura

CoimbraCultura
24 de março às 10h00

Diálogo entre opostos marca programação do Festival das Artes QuebraJazz

0 comentário(s)
Cultura
07 de fevereiro às 10h13

Fadista Vanessa Alves grava primeiro álbum que vai cantar no dia 14 ao CCB em Lisboa

0 comentário(s)
CulturaEducação
26 de dezembro às 14h31

Cheque-livro disponível a partir de 02 de janeiro e livrarias já se podem candidatar

0 comentário(s)