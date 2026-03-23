Um conjunto de propostas à volta do conceito de diálogo entre opostos marca a programação do 17.º Festival das Artes QuebraJazz, que regressa a Coimbra a partir de 12 de julho.

“Contraponto” é o tema desta edição, celebrando, “na sua relação com a música de Beethoven, o romance ‘Point Counter Point’ [‘Contraponto’, em português] de Aldous Huxley, publicado há quase cem anos (1928)”, explicou a organização em comunicado.

A programação estende-se até 29 de agosto e propõe, nesse diálogo entre opostos, encontros entre tradição e vanguarda, estrutura e improvisação, nacional e internacional, acrescentaram a Fundação Inês de Castro e a Associação Cultural Quebra Costas.

O exercício escolhido para este ano reflete “a essência da composição musical e a identidade multidisciplinar”, que tem pontuado o festival.

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