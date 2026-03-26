Exposição, agora com visitas guiadas, reúne peças do colecionador figueirense José Santos Silva

A exposição “Do inferno ao mosteiro – Diabos à solta em Seiça” está patente no Mosteiro de Santa Maria de Seiça até 28 de junho. Pode ser visitada de quarta-feira a domingo, das 14H00 às 18H00.

Esta mostra reúne cerca de 170 peças do colecionador figueirense José Santos Silva de figuras alusivas ao Diabo.

“Os diabos entrarem no mosteiro, à primeira vista, é uma coisa que pode chocar. Aquele é um espaço fantástico”, disse ontem, ao DIÁRIO AS BEIRAS, José Santos Silva. “Estou muito contente [com a exposição]”, acrescentou.

O colecionador agradeceu ao Município da Figueira da Foz por lhe ter proporcionado terminar a sua carreira de funcionário municipal com uma exposição naquele imóvel histórico e classificado como Monumento Nacional.

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