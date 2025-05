Dia Internacional e Noite dos Museus somam atividades em todo o país

Mais de 175 atividades, a maioria de entrada gratuita, vão assinalar o Dia Internacional e a Noite dos Museus, com visitas guiadas, oficinas, jogos, experiências imersivas e atividades para famílias, por todo o país.

O Dia Internacional dos Museus comemora-se em 18 de maio e, este ano, na véspera, a 17 de maio, assinala-se a Noite Europeia dos Museus, com dezenas de iniciativas a decorrer em museus, monumentos e palácios, de entrada gratuita, informou a empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

Este ano, o mote “O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação”, proposto pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), promotor do evento a nível mundial, convida a reimaginar o papel dos museus como catalisadores de mudança, inovação e inclusão social.

Em Braga, as celebrações começam logo no dia 17 de manhã, com momentos musicais no Paço dos Duques de Bragança, em colaboração com o Conservatório de Guimarães, enquanto à noite, as portas do Museu Nogueira da Silva se abrem para visitas guiadas à sua coleção permanente e aos seus jardins.

Entre as ofertas no Porto, incluem-se visitas à botica oitocentista do Hospital de Santo António e à farmácia de oficina do Hospital Joaquim Urbano, sessões de yoga no jardim do Museu de Vila do Conde, visitas guiadas à Torre dos Clérigos, bem como a várias obras do Museu Soares dos Reis, que abre as portas à noite para outras visitas e para um concerto do Grupo Solista da Academia A Pauta.

Das várias atividades propostas, destacam-se os ‘workshops’ “Aurélia de Souza: Construindo um Autorretrato” e “Vamos desenhar as esculturas do Soares dos Reis”, em que os participantes exploram a expressão artística. Há ainda uma oficina de construção naval de madeira, que permite experimentar ferramentas e conhecer os saberes dos antigos carpinteiros e calafates, no Museu de Vila do Conde.

Em Coimbra, à noite, no Museu Nacional Machado de Castro, há espetáculos de música, dança, teatro e circo, estudos sobre o universo alimentar representado por Josefa d’Óbidos e uma viagem com degustação pela história dos vinhos e licores aromatizados, da Roma Imperial à Coimbra do século XIX.

Durante o dia, no mesmo espaço, há várias visitas guiadas e temáticas, jogos, uma oficina multimédia e outras oficinas criativas, ao passo que o Museu Nacional de Conímbriga propõe uma sessão de desenho de modelo vivo com panejamento.

Em Leiria, há oficinas para refletir sobre o papel dos museus e visitas estendidas até à noite, no Museu José Malhoa.

No Museu de Alcobaça, há visitas orientadas a diversos espaços, como a Capela do Desterro e abertura das reservas técnicas, normalmente não visitáveis, e uma visita noturna, intitulada “O Quotidiano dos Monges”, que dará uma visão do dia-a-dia dos monges cistercienses.

Neste dia dos museus é possível também fazer uma visita orientada à Fortaleza e ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, ao pôr do Sol.

Em Lisboa, desenha-se ao ar livre, há uma oficina de diário gráfico dinamizada por finalistas de Belas Artes da Faculdade de Lisboa, no Parque Botânico do Museu Nacional do Traje, espaço que vai ainda disponibilizar visitas guiadas, horas de conto para crianças e uma sessão de Tai-Chi Chuan.

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência terá diversas visitas temáticas à noite, a povos, dinossauros, plantas, minerais e até à “Joias da Terra”, exposição dedicada à Mina da Panasqueira, a única mina de volfrâmio em atividade na Europa.

O Museu Nacional do Coches tem um ‘Peddy Paper’, que desafia crianças e adultos a desvendar um mistério; o Museu Nacional de Etnologia tem oficinas de cerâmica, fiação, tapeçaria, tecelagem manual em tear de cintura e tinturaria natural; e no Palácio Nacional da Ajuda, as recriações e encenações históricas permitem ser-se rei e rainha por uma noite.

No Museu da Água, celebra-se também os 180 anos do nascimento de Eça de Queirós, através de uma visita orientada com animação histórica, que dá a conhecer a relação existente entre o escritor e a Companhia das Águas de Lisboa. Neste museu, será também possível descobrir as peças expostas através de um jogo de Bingo.

No Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, uma visita-oficina ensina e permite experimentar na prática o trabalho de restaurador e conservador, enquanto à noite uma visita guiada permite conhecer algumas das principais peças da coleção museológica.

Fora do âmbito da MMP, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, vai ter entrada gratuita nos dois dias e propõe visitas, ‘workshops’, poesia, conversas, performances e muita música.

O Museu Serralves, no Porto, tem oficinas artísticas de desenho, pintura, escultura, arquitetura e cinema; visitas guiadas, e uma sessão de “leitura furiosa”, uma festa que envolve pessoas que escrevem, pessoas que desenham e pessoas zangadas com a leitura.

Todas as atividades promovidas por entidades pertencentes à MMP podem ser consultadas na página https://dim.museusemonumentospt.pt/, que está em permanente atualização.

Anualmente, mais de 40 mil museus de todo o mundo participam no Dia Internacional dos Museus, segundo o ICOM, organizando programações que envolvem, entre outras, visitas guiadas, lançamento de livros, recriações históricas e conferências.