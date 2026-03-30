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Figueira da Foz

Dia dos Moinhos na Figueira da Foz assinalado diversas atividades em 11 de abril

30 de março de 2026 às 17 h48
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Iniciativas decorrem no Núcleo Molinológico de Moinhos da Gândara | Fotografia: DR

A Figueira da Foz vai celebrar o Dia Nacional dos Moinhos e o Dia dos Moinhos Abertos com atividades culturais, dirigidas a diferentes públicos, no dia 11 de abril, no Núcleo Molinológico de Moinhos da Gândara.

Visitas guiadas, abertura e funcionamento dos moinhos, oficinas de cerâmica, gastronomia tradicional, degustação de arroz-doce, demonstrações do ciclo da broa, intervenções artísticas e atuações musicais são algumas das atividades previstas.

O programa é maioritariamente gratuito, estando sujeito a inscrição prévia até ao dia 09 de abril, em servico.educativo@cm-figfoz.pt, enquanto as inscrições para o almoço (sujeito a pagamento) podem ser feitas junto da Associação Mó-Gândara, pelos contactos 966 161 677, 962 631 501 ou 933 267 893.

Autoria de:

Agência Lusa

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