Coimbra

Dia da Mulher “é uma data que temos de lembrar todos os dias”

10 de março de 2026 às 10 h53
DB/Ana Catarina Ferreira

“Sabemos bem que [o Dia Internacional da Mulher] é uma data que temos de lembrar todos os dias e que a igualdade e a inclusão são uma luta diária”, afirmou ontem a vereadora com o pelouro de Ação e Habitação Social da Câmara Municipal de Coimbra, Margarida Mendes Silva, no âmbito de uma iniciativa promovida pelo Gabinete de Igualdade e Inclusão do município, que decorreu ontem na Casa Municipal da Cultura.

A autarca marcou presença na sessão de abertura da iniciativa subordinada ao tema “Empreender e Transformar em Coimbra: inovação, cultura e igualdade” onde fez o enquadramento da atividade e a apresentação do painel e convidados, ausentando-se de seguida.

“Transformar exige coragem para mudar e o trabalho para a inclusão deve ser pensado desde o planeamento urbanístico às atividades culturais”, referiu a vereadora, lembrando que o país só teve uma mulher no cargo de primeira-ministra [Maria de Lourdes Pintassilgo], uma mulher como presidente da Assembleia da República (Assunção Esteves) e que dos 226 deputados da Assembleia da República apenas 77 são mulheres (33,9%).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (10/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

