Dez pessoas, entre as quais cinco crianças, ficaram hoje feridas sem gravidade por intoxicação por monóxido de carbono numa habitação no concelho de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse que o incidente terá tido origem numa braseira e provocou 10 feridos leves, cinco adultos e cinco crianças, que foram transportados ao hospital.

Na sequência do alerta, dado cerca das 08:00, deslocaram-se à habitação localizada em Casal das Figueiras, em São Martinho de Árvore, no município de Coimbra, 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

A mesma fonte indicou que para socorrer as vítimas foi necessário ativar 10 ambulâncias – dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Montemor-o-Velho e Cantanhede, e da Cruz Vermelha Portuguesa e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) –, que tiveram ainda o apoio da viatura médica de emergência e reanimação (VMER/INEM) do hospital da Figueira da Foz e da GNR, que tomou conta da ocorrência.