diario as beiras
Coimbra

Dez feridos em intoxicação no concelho de Coimbra

25 de dezembro de 2025 às 17 h38
0 comentário(s)

Dez pessoas, entre as quais cinco crianças, ficaram hoje feridas sem gravidade por intoxicação por monóxido de carbono numa habitação no concelho de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse que o incidente terá tido origem numa braseira e provocou 10 feridos leves, cinco adultos e cinco crianças, que foram transportados ao hospital.

Na sequência do alerta, dado cerca das 08:00, deslocaram-se à habitação localizada em Casal das Figueiras, em São Martinho de Árvore, no município de Coimbra, 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

A mesma fonte indicou que para socorrer as vítimas foi necessário ativar 10 ambulâncias – dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Montemor-o-Velho e Cantanhede, e da Cruz Vermelha Portuguesa e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) –, que tiveram ainda o apoio da viatura médica de emergência e reanimação (VMER/INEM) do hospital da Figueira da Foz e da GNR, que tomou conta da ocorrência.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de dezembro

Presidente promulga reforço de medidas de apoio às vítimas de incêndios
25 de dezembro

Dez feridos em intoxicação no concelho de Coimbra
24 de dezembro

Helena Teodósio pede "que os valores do Natal perdurem para além da quadra" (com vídeo)
24 de dezembro

António Jorge Franco deseja que a Mealhada seja "lugar de encontro, luz e serenidade"

Coimbra

Coimbra
25 de dezembro às 17h38

Dez feridos em intoxicação no concelho de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
24 de dezembro às 16h13

Ana Abrunhosa deseja “muita paz e saúde” aos conimbricenses (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
24 de dezembro às 13h29

Aumento do número de infeções respiratórias leva ULS de Coimbra a ativar nível 2 do plano de contingência

0 comentário(s)