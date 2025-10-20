A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 39 anos, suspeito de ter violado a ex-companheira na residência desta em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido pela presumível autoria dos crimes de violação e de violação de domicílio, agravados, ocorridos na noite e madrugada de quinta para sexta-feira, em Arrifana, Santa Maria da Feira, sendo vítima a ex-companheira, mãe dos filhos.

A Judiciária refere que o suspeito terá contactado a vítima para presentear os filhos com uma encomenda de guloseimas, a ser entregue em casa, adiantando que isso não passou de “um estratagema para atrair a vítima para fora de casa e permitir a sua entrada furtiva na residência”.

“Quando se foi deitar, a mulher acabou por ser surpreendida pelo suspeito que, entretanto, se tinha escondido no quarto, vindo, através de coação e violência física, a forçá-la a práticas sexuais”, refere a mesma nota.

De acordo com a PJ, após algum tempo em que tentou evitar que o agressor escalasse em violência sobre si e possivelmente contra os filhos, a vítima conseguiu pedir auxílio a um vizinho que acionou a GNR, que se deslocou ao local, colocando termo à situação.

A PJ refere ainda que existe um histórico de processos de violência doméstica instaurados contra o suspeito, que acabou por ser detido para acautelar a segurança da vítima e do seu agregado familiar.

“O detido, com antecedentes criminais por crimes contra as pessoas e contra a propriedade, pelos quais cumpriu pena de prisão, foi já presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de apresentações trissemanais à autoridade policial local”, conclui a nota.