diario as beiras
Leiria

Detetada descarga ilegal de efluentes suinícolas

16 de janeiro de 2026 às 16 h47
0 comentário(s)
DR

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou, na terça-feira, uma descarga ilegal de efluentes para a linha de água, no concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Numa ação de patrulhamento em espaço florestal, os militares detetaram uma linha de água com evidentes indícios de contaminação e após percorrerem a linha de água no sentido montante, localizaram uma exploração suinícola que “se encontrava a efetuar a descarga contínua de efluentes diretamente para a ribeira do Travasso, afluente do rio Arunca, pertencente à bacia hidrográfica do Mondego”.

Desta ação resultou a identificação da exploração pecuária, tendo sido elaborado um auto de contraordenação ambiental por rejeição de efluentes suinícolas em linha de água, sem a necessária autorização da entidade competente, adiantou a GNR.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de janeiro

Assembleia Municipal aprova orçamento 260ME para Coimbra em 2026
16 de janeiro

Região de Coimbra afirma-se como região metropolitana
16 de janeiro

Detetada descarga ilegal de efluentes suinícolas
16 de janeiro

Tábua apoia financeiramente pastores pelas ovelhas mortas por animais errantes

Leiria

Leiria
16 de janeiro às 16h47

Detetada descarga ilegal de efluentes suinícolas

0 comentário(s)
CoimbraLeiria
16 de janeiro às 15h22

Relação reduz e suspende prisão a funcionário da Câmara de Pedrógão Grande que desviou dinheiro

0 comentário(s)
Cast. BrancoCoimbraGuardaLeiriaViseu
16 de janeiro às 12h40

Incêndios: Pagos 7,2 ME a agricultores do Centro com metade das candidaturas por analisar

0 comentário(s)