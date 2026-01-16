O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou, na terça-feira, uma descarga ilegal de efluentes para a linha de água, no concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Numa ação de patrulhamento em espaço florestal, os militares detetaram uma linha de água com evidentes indícios de contaminação e após percorrerem a linha de água no sentido montante, localizaram uma exploração suinícola que “se encontrava a efetuar a descarga contínua de efluentes diretamente para a ribeira do Travasso, afluente do rio Arunca, pertencente à bacia hidrográfica do Mondego”.

Desta ação resultou a identificação da exploração pecuária, tendo sido elaborado um auto de contraordenação ambiental por rejeição de efluentes suinícolas em linha de água, sem a necessária autorização da entidade competente, adiantou a GNR.