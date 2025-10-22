Um despiste entre dois veículos ligeiros fez hoje dois feridos graves na localidade de TInto, no concelho de Pombal.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, “o alerta foi dado pelas 16H58 para um despiste entre duas viaturas ligeiras”.

“Do acidente, resultaram dois feridos considerados graves, que foram transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra”, conta a mesma fonte.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Pombal, a VMER e a GNR.