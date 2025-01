Despiste em Tábua provoca ferido ligeiro

O despiste de uma viatura ligeira, na rua principal da localidade de Avelar, concelho de Tábua, provocou neste início de tarde do primeiro dia do ano um ferido, considerado ligeiro, informou fonte do CDOS de Coimbra.

O alerta para o acidente chegou aos Bombeiros Voluntários de Tábua às 12H15, confirmou fonte da corporação.

A vítima foi socorrida pela equipa de assistência pré-hospitalar e os meios estão ainda no local.

Avelar é uma localidade próxima de Moita da Serra, na freguesia de Carapinha.