Um homem de 45 anos perdeu ontem a vida na sequência de um despiste de mota na Estrada Nacional (EN) 111, em Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho.

No veículo seguia ainda outro homem, de 47 anos, que foi considerado ferido ligeiro e transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

A vítima mortal era residente em Tentúgal.

O acidente aconteceu junto a um cruzamento, estando ainda as causas do sinistro por apurar.

O alerta foi dado pelas 00H04 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho e o INEM. A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.