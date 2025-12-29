diario as beiras
Montemor-o-Velho

Despiste de mota em Tentúgal mata homem de 45 anos

29 de dezembro de 2025 às 12 h14
DR

Um homem de 45 anos perdeu ontem a vida na sequência de um despiste de mota na Estrada Nacional (EN) 111, em Tentúgal, no concelho de Montemor-o-Velho.

No veículo seguia ainda outro homem, de 47 anos, que foi considerado ferido ligeiro e transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

A vítima mortal era residente em Tentúgal.

O acidente aconteceu junto a um cruzamento, estando ainda as causas do sinistro por apurar.

O alerta foi dado pelas 00H04 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho e o INEM. A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.

Despiste de mota em Tentúgal mata homem de 45 anos
