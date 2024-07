Despiste de camião de transporte de fruta na A1 faz um ferido ligeiro

Um camião que transportava fruta despistou-se ontem na A1, sentido norte/sul (km212), entre o nó de Aveiro e da Mealhada, provocando ferimentos no condutor do veículo, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, fonte dos Bombeiros Voluntários Aveiro Velhos.

“Fomos chamados ao local com um carro de desencarceramento e foi mobilizada para o local a ambulância do INEM do Hospital de Aveiro”, disse fonte dos bombeiros de Aveiro (Velhos).

O camião ficou tombado lateralmente e ocupava uma das faixas. Por essa razão, a estrada esteve cortada para a prestação do socorro, limpeza de via e retirada do camião da estrada.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra o alerta foi dado pelas 13H22 para a localidade de Tamengos, Aguim, Óis do Bairro, no concelho de Anadia. Estiveram no local 13 operacionais apoiados por cinco meios.