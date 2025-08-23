diario as beiras
Região Centro

Despiste de automóvel provoca um morto e um ferido grave em Castanheira de Pera

23 de agosto às 14 h37
V´tima mortal é um jovem de 26 anos

Um jovem de 26 anos morreu na madrugada de hoje na sequência de um despiste na rua Além da Ribeira, junto à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, informaram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil. Segundo fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, o despiste aconteceu pelas 04H50, numa via junto à Praia das Rocas, no concelho de Castanheira de Pera, distrito de Leiria.

O veículo despistou-se e embateu contra o muro de uma habitação, provocando a morte de um jovem de 26 anos, que era o condutor da viatura, referiu fonte da GNR. Do acidente resultaram ainda ferimentos num jovem de 19 anos. O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou que estiveram envolvidos no socorro 12 operacionais e seis veículos dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

Autoria de:

Lusa

