Encontra-se cortada a estrada que dá acesso à aldeia do Piódão, no concelho de Arganil, informou hoje o município de Arganil em comunicado. O motivo foram derrocadas e inundações provocadas pela forte precipitação que se tem feito sentido nas últimas horas, um pouco por todo o país.

De acordo com a nota, a autarquia descreve que “a forte precipitação que se fez sentir durante a madrugada provocou derrocadas e inundações na estrada que dá acesso á aldeia de Piódão (CM1354), bem como no largo desta aldeia histórica de Portugal”.

“Devido a esta situação, e até que estejam reunidas as condições de segurança, o Posto de Turismo do Piódão encontra-se encerrado”, destaca o município.

A nota refere ainda que os serviços municipais se encontram no terreno a proceder à limpeza e desobstrução da via, com o objetivo de restabelecer, tão rapidamente quanto possível, as condições de circulação em segurança.

A autarquia deixa ainda o apelo à população para que evite deslocações para esta zona, adotando uma condução defensiva e redobrando os cuidados, a fim de prevenir acidentes e situações de risco.