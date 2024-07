Defesa a três ganha força com exibição positiva frente à U. Leiria

O futebol está de volta ao Estádio Cidade de Coimbra. No segundo jogo da pré-temporada, e perante centenas de adeptos, a Académica empatou ontem a zeros, no Estádio Cidade de Coimbra, frente à U. Leiria, da 2.ª Liga. Intensidade e organização foram as notas dominantes da equipa conimbricense, que se apresentou em 3-5-2.

Parece mesmo ser a estrutura preferida e que estará mais perto de ser o plano A de Pedro Machado para a nova temporada, ao leme da Académica.

Depois de ter assegurado a manutenção ao serviço do O. Hospital, na temporada passada, o treinador da Briosa está empenhado em utilizar algumas das armas que lhe permitiram cumprir com os objetivos.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 13/07/2024