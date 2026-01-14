diario as beiras
Coimbra

De antiga escola a sede da Proteção Civil

14 de janeiro de 2026 às 09 h13
DB/Ana Catarina Ferreira
A antiga Escola Básica da Pedrulha é agora a sede do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra. A funcionar desde o passado dia 4 de dezembro, resulta de um investimento que ascende a 1,6 milhões de euros, após protocolo entre o Município de Coimbra e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Mais do que um momento de inauguração, a cerimónia – presidia pelo secretário de Estado da Proteção Civil (Rui Rocha) – significou o final de um objetivo com várias décadas, na procura de melhores condições para dar resposta às populações em casos de emergência. Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

