D. Virgílio Antunes reforça mensagem de esperança e fé na Páscoa

A Diocese de Coimbra divulgou a mensagem de Páscoa do seu bispo, D. Virgílio Antunes, na qual sublinha a centralidade da ressurreição de Cristo como fundamento da esperança cristã e da renovação espiritual dos fiéis.

Sob a tradicional saudação pascal — “Cristo Ressuscitou. Aleluia, aleluia” —, o prelado recorda que a Páscoa constitui o núcleo da fé cristã, sendo sinal da presença do Espírito Santo e da promessa de vida eterna. A mensagem destaca que esta celebração continua a ecoar na vida dos crentes como palavra de consolação e estímulo perante as dificuldades do quotidiano.

O bispo reconhece ainda os desafios do mundo contemporâneo, marcado por problemas como a guerra, a injustiça e o sofrimento humano. Contudo, sublinha que a resposta a estas realidades não se esgota na ação humana, afirmando que a superação das limitações humanas se encontra no amor de Deus revelado em Cristo Ressuscitado.

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