“Cursos da área florestal não estão a atrair os jovens”

“Infelizmente, a área florestal não atrai muito os nossos jovens”, afirmou Rui Amaro, presidente da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC), instituição que ontem celebrou o Dia da Floresta Autóctone.

Este dia foi comemorado num dos auditórios, com um conjunto de palestras sobre a floresta autóctone, ao que se seguiu a plantação duma árvore autóctone (neste caso um carvalho) no campus desta instituição de ensino superior. Na sessão de boas-vindas da efeméride, o presidente da ESAC lamentou a falta de adesão dos mais jovens aos cursos de floresta.

“Enquanto escola que tem cursos na área florestal é importante este tipo de iniciativas. Queremos salientar a importância que tem o ensino neste domínio e que infelizmente não tem atraído muitos dos nossos jovens”, vincou.

