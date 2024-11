Curso sobre incêndios na interface urbano-florestal no dia 22 em Coimbra

A Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, centro de investigação associado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, dinamiza um curso sobre incêndios na interface urbano-florestal, no dia 22, no Auditório Laginha Serafim.

Nesta formação, que tem inscrições abertas até ao dia 18, vão ser “abordados temas no âmbito da gestão de risco de incêndio a interface urbano-florestal em Portugal, envolvendo aspetos legislativos, gestão da vegetação no contexto de prevenção, estratégias de comunicação do risco, entre outros”, informou a universidade.

Segundo uma nota de imprensa, “com este curso a associaçãoC tem como objetivo apoiar não só os agentes envolvidos nesta temática, mas também a população em geral que pretenda obter mais informação para promover a sua própria salvaguarda”, estando aberto “a técnicos de proteção civil, de engenharia civil, paisagistas, técnicos autárquicos, bombeiros, técnicos florestais, produtores florestais, sapadores, GNR e cientistas” e outros interessados nesta temática.