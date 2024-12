Cultura anda à roda em Penalva de Alva com concertos de samba e rock

Começa hoje a edição de 2024 da Semana Cultural de Penalva de Alva, organizada pela Sociedade Recreativa Penalvense (SRP), que apresenta, até dia 29 de dezembro, um cartaz eclético com workshops, exposições, concertos, um quiz, convívio, torneio de sueca, gastronomia e cinema.

Um dos principais destaques do evento continua a ser a noite dedicada ao rock e ao “heavy metal”. A abrir o certame estão hoje, a partir das 22H00, os Allamedah e os Blame Zeus, bandas nacionais emergentes. Durante a tarde decorre um workshop com o fotógrafo João Baptista. Durante os concertos, os visitantes têm ainda a oportunidade de “ver o talento e a criatividade de Fábio Marques numa exposição única”.

Amanhã, pelas 16H00, Rui Fernandes viaja de Vila Real para apresentar a viola Amarantina.

