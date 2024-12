Critical Software dá início às obras na Coimbra Editora para futura sede

É um projeto que já vem de longe, mas a intenção da Critical Software mantém-se inalterada: transformar no antigo edifício da Coimbra Editora, na baixa da cidade, “numa celebração do conhecimento e da relação do conhecimento com a tecnologia”, afirmou Gonçalo Quadros, presidente do conselho de administração da empresa tecnológica. Por essa razão, ontem, chamou os colaboradores e outros convidados para, “simbolicamente”, dar início à obra que começa, formalmente, na próxima segunda-feira.

A intenção é mudar a sede da empresa do Parque Industrial de Taveiro para o centro da cidade, num edifício emblemático, datado de 1932, com uma área total de construção de cerca de 6.000 metros quadrados (2.684 metros quadrados no edifício da antiga Coimbra Editora e 3.360 metros quadrados no novo edifício com cinco pisos), prevendo-se que possa instalar 525 trabalhadores.

Se tudo correr conforme previsto, a nova sede da Critical Software deverá ser inaugurada “em outubro de 2026”.

Sem querer divulgar valores, Gonçalo Quadros disse tratar-se, “obviamente”, de um investimento significativo”, mas disse estar convicto de que ele trará o retorno esperado: o de “dar às pessoas algo que elas desejam há muito tempo”. “Porque isto vai entrar nas suas vidas, na sua rotina, esse é o retorno para o projeto”, frisou. Aliás, o propósito da Critical Software em avançar com um investimento no centro da cidade passa, precisamente, por uma vontade da tecnológica em “ajudar a construir cidade”.

“Não só as nossas pessoas querem e preferem trabalhar dentro das cidades, como queremos ajudar a construir a cidade”, acrescentou.

