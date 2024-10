CP: União 1919 acaba com a invencibilidade do líder

O União 1919 impôs a primeira derrota no Campeonato de Portugal ao Elvas (2-0) num jogo marcado por um golo madrugador, seguido de duas expulsões. Em superioridade numérica, os unionistas controlaram o desafio e conquistaram três pontos importantes.

Frente a um adversário que liderava o campeonato, o técnico Marinho Serpa fez alinhar a sua equipa num 4-3-3, dando muita liberdade aos extremos e ao avançado para deambularem entre si.

Os unionistas entraram a todo o gás e o golo inaugural surgiu nos primeiros 4’. Assistência de Wesley e Traquina a colocar o esférico no fundo das redes de forma tranquila. Era um início de sonho para a equipa da casa

Os forasteiros responderam e de imediato subiram as linhas. Era um Elvas com mais bola e com mais chegada à área, mas as oportunidades eram escassas devido à boa organização defensiva do clube da Cruz de Santiago.

Aos 35’ o segundo momento importante do jogo. João Carmo foi para o banho mais cedo devido a uma entrada agressiva.

Mesmo com 10, o jogo mantinha-se na mesma toada com o Elvas à procura do empate e o União 1919 mais contido. Aos 50’ nova contrariedade para a turma visitante. Nova entrada dura, agora de Franco Almara, e novo cartão vermelho.

Contra 9, o União 1919 conseguiu ter mais bola. Faltava o golo de tranquilidade e Nuno André fez questão de tirar um coelho da cartola. Grande remate de fora da área com a bola a entrar na gaveta da baliza.

Os unionistas regressam assim aos triunfos frente a uma equipa difícil que lidera a série. Agora com 11 pontos, o União 1919 sobe ao 5.º lugar.