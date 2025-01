CP: Marialvas perde com sensação da Taça de Portugal

O Marialvas perdeu ontem em casa frente ao líder Elvas por 3-2, em jogo relativo à 15.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Golo de “bandeira” ao cair do pano ditou a segunda derrota consecutiva da equipa de Cantanhede.

Diante da turma marialvina estava uma das equipas sensações do futebol português da presente temporada. Para além de partir para este jogo apenas com uma derrota nesta época, curiosamente com o União 1919, o Elvas, vinha de um triunfo histórico na Taça de Portugal. O clube do distrito de Portalegre, treinador pelo antigo jogador da Académica, Pedro Hipólito, eliminou na semana passada o V. Guimarães e apurou-se para os “quartos” da prova rainha.

Mesmo perante estes fatores, o Marialvas entrou para o terreno de jogo destemido e desde cedo impôs o seu ritmo. Aos 10’, os da casa chegaram sem surpresa ao tento inaugural.

Zé Gata com faro de golo apareceu sem oposição à entrada da área e com um remate rasteiro colocado acertou no fundo das redes.