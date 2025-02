CP: Marialvas merecia um desfecho mais feliz

Um empate que não serve às duas equipas, uma reta final em que o Marialvas merecia mais. Na 18.ª ronda da série C do Campeonato de Portugal (CP), Marialvas e Sp. Pombal somaram um ponto em Cantanhede, a pós um empate, 1-1, que não ajuda as duas equipas a ganhar vantagem em relação à zona de descida (descem os últimos quatro da série).

A primeira parte foi escassa em termos de oportunidades. Freire, 8’, atirou à figura do guarda-redes visitante e, na área, contrária, foi Lixa a disparar por cima.

Apesar de ter maior posse de bola, o sistema de três centrais dos “leões de Pombal” condicionou, de forma eficaz, as investidas da turma de Cantanhede.

