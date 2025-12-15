A Naval 1893 continua a três pontos do topo da série C do Campeonato de Portugal (CP). Na 12.ª jornada, os figueirenses superaram, pela margem mínima, 1-0, o Marialvas num dérbi distrital morno, disputado ontem à tarde, no sintético do Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz.

Num embate que colocou frente a frente, a vice-líder da série, Naval 1893, e o Marialvas, primeiro conjunto abaixo da linha de água ( 10.º lugar), a primeira parte foi equilibrada, escassa em ocasiões, e, ao intervalo, o resultado era igual ao do pontapé de saída, 0-0.

Paulo Matos, em boa posição, atirou à figura de Leo, que defendeu de forma segura. Na área contrária, já depois da meia hora de jogo, a atenção de Diogo Sá foi testada, com o “portero” da turma de Cantanhede a dizer presente (defendeu para canto). No último lance dos primeiros 45 minutos, Lucas Moreira, em posição muito promissora, acabou por falhar a execução que poderia ter levado perigo para Leo.

