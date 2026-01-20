Corpo em elevado estado de decomposição encontrado na Figueira da Foz
Um corpo em elevado estado de decomposição foi detetado esta manhã, 20 de janeiro, junto ao cais comercial da Figueira da Foz, informa a Autoridade Marítima Nacional em comunicado. Segundo o documento, são desconhecidas as causas que estarão na origem desta ocorrência.
“Na sequência de um alerta recebido pelas 10H00, através da tripulação de um rebocador que se encontrava nas proximidades, a informar para a presença do corpo, foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e da Polícia Judiciária (PJ)”, refere a AMN.
“À chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas e os elementos dos bombeiros retiraram a vítima da água, tendo o delegado de saúde efetuado o auto de verificação do óbito”, precisa o documento.
