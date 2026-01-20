Um corpo em elevado estado de decomposição foi detetado esta manhã, 20 de janeiro, junto ao cais comercial da Figueira da Foz, informa a Autoridade Marítima Nacional em comunicado. Segundo o documento, são desconhecidas as causas que estarão na origem desta ocorrência.

“Na sequência de um alerta recebido pelas 10H00, através da tripulação de um rebocador que se encontrava nas proximidades, a informar para a presença do corpo, foram de imediato ativados tripulantes da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e da Polícia Judiciária (PJ)”, refere a AMN.

“À chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas e os elementos dos bombeiros retiraram a vítima da água, tendo o delegado de saúde efetuado o auto de verificação do óbito”, precisa o documento.

