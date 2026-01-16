O novo coordenador do PO.RO.S – Museu Portugal Romano, em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, estabelece como prioridades os trabalhadores do museu, a aproximação aos parceiros estratégicos e à comunidade, revelou à agência Lusa.

Diogo Teixeira Dias assumiu as funções de coordenação do PO.RO.S a 12 de janeiro, substituindo no cargo Ana Valadas.

“Neste momento, a minha prioridade fundamental é a equipa do museu garantir que tem condições de trabalho, garantir que está motivada e perceber também quais são as suas expectativas”, referiu Diogo Teixeira Dias.

