Condeixa-a-Nova

Coordenador do PO.RO.S em Condeixa-a-Nova quer criar estrutura de formação no museu

16 de janeiro de 2026 às 11 h40
O novo coordenador do PO.RO.S – Museu Portugal Romano, em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, estabelece como prioridades os trabalhadores do museu, a aproximação aos parceiros estratégicos e à comunidade, revelou à agência Lusa.

Diogo Teixeira Dias assumiu as funções de coordenação do PO.RO.S a 12 de janeiro, substituindo no cargo Ana Valadas.

“Neste momento, a minha prioridade fundamental é a equipa do museu garantir que tem condições de trabalho, garantir que está motivada e perceber também quais são as suas expectativas”, referiu Diogo Teixeira Dias.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (17/01/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

