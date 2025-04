Cooperativa Pedrinhas com projeto na Lousã para que as famílias se desfoquem da doença

A Pedrinhas, cooperativa que apoia crianças com doenças oncológicas e outras condições graves, vai construir dez habitações na Serra da Lousã para ajudar as famílias a se desligarem da doença e do ambiente hospitalar.

A cooperativa adjudicou no final de março a empreitada, com um custo total de cerca de 730 mil euros (mais IVA), do Pedrinhas NATUR, um projeto que prevê a construção de dez unidades habitacionais, num terreno na Serra da Lousã que contará também com um espaço fechado complementar para atividades, uma horta, um parque de merendas e um parque infantil, disse à agência Lusa a presidente da Pedrinhas, Ana Brazião.

O projeto, que conta com um apoio do Plano de Recuperação e Resiliência, prevê dez habitações T1, que serão disponibilizadas sempre de forma temporária, dando resposta a necessidades que a cooperativa tem sentido no seu trabalho junto das famílias e crianças que passam pelo Hospital Pediátrico de Coimbra.

“Por exemplo, uma família que se tenha de deslocar do estrangeiro pode ficar aqui. Uma família que venha de uma zona longínqua poderá ficar aqui. Uma família que, depois do tratamento no hospital, quer descansar e passar uns dias perto da natureza pode ficar aqui”, disse, dando ainda o exemplo de poder ser uma solução temporária enquanto a cooperativa faz a adaptação da casa da família para a criança.

A filosofia associada a esta iniciativa centra-se na ideia de a Pedrinhas ter um espaço no meio da natureza onde as famílias possam “ter um desfoque do ambiente hospitalar”, disse.

O espaço, situado próximo da localidade de Vale Nogueira, no concelho da Lousã, fica a cerca de 45 minutos do Hospital Pediátrico.

“É permitir que a pessoa possa estar junto da natureza, relaxar, desfocar da doença, ainda para mais quando as doenças são prolongadas e complexas e estas famílias vivem num contexto em que quase que não lhes é permitido usufruir destes espaços”, afirmou.

Para Ana Brazião, face à doença, muitas famílias passam a viver apenas no eixo entre casa e hospital.

“Um espaço suplementar que lhes permita sair desse círculo é muito importante para a qualidade de vida destas pessoas”, vincou.

Além disso, a presidente da Pedrinhas recordou também que há muitas famílias de diferentes pontos do país e do estrangeiro que recorrem ao Pediátrico de Coimbra, que é centro de referência para algumas patologias, acreditando que esta poderá também ser uma solução para esses casos.

“É um projeto muito querido para a cooperativa e acreditamos que vamos fazer a diferença na vida de muita gente”, afirmou.

Apesar do apoio do PRR, o projeto envolve um “esforço financeiro grande” por parte da própria Pedrinhas, devendo, no futuro, avançar com uma campanha de angariação de fundos “face à dimensão financeira” da iniciativa, disse Ana Brazião.