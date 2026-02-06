O Conselho Empresarial da Região de Coimbra (CERC) anunciou hoje que está a centralizar a recolha de dados sobre os impactos da depressão Kristin nas empresas para depois os comunicar ao Governo.

“A centralização da informação é fundamental para garantir dados rigorosos e permitir uma resposta mais rápida e eficaz às empresas”, considerou o presidente do CERC, Hugo Serra.

Este procedimento foi definido após uma reunião organizada pelo CEC – Câmara do Comércio e Indústria do Centro, onde estiveram os secretários de Estado da Economia e do Turismo e o presidente do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (07/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS