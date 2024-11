Conimbricenses em grande na Taça de Portugal de Trail Running

A final da Taça de Portugal de Trail Running disputou-se este sábado na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, englobada no Ecologic Trail Run Azores, tal como aconteceu em 2023. Conimbricenses estiveram em lugares cimeiros, com destaque para o atleta do CD Espite, natural de Penacova, José Alves, que foi 2.º classificado da geral e 1.º no seu escalão.

A beleza dos 38 quilómetros dos trilhos da Ilha Verde voltou a soar também a dureza, que os digam os apurados para esta final da Taça de Portugal, que levou aos Açores atletas de todo o país.

Em 2023 os bons resultados tinham chegado sobretudo pelo feminino, com a vitória à geral de Vera Bernardo (Venda da Luísa) e de Constança Pelicano (Marialvas) em sub-23 e um 2.º lugar de Guida Fontes (Marialvas) no escalão F35. Nos homens, Alex Silva (AC Tocha) tinha feito 2.º em M40 e João Silva (Quinhendros) 3.º em M45.

Mas a edição deste ano teve também bons registos para atletas de Coimbra ou de clubes da região.

